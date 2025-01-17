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НОВОСТИ

За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных

15:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в Курской области составили более 230 военнослужащих, уничтожено два БТР Stryker. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортера, в том числе два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет», — сказали в ведомстве.

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