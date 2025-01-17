Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
17:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Подробностей о переговорах не приводится.
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