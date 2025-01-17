Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Подробностей о переговорах не приводится.