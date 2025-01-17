0
0
202
НОВОСТИ

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

17:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Подробностей о переговорах не приводится.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 17.01.2025
РФ может начать с поставок до 2 млрд куб. м газа в Иран, довести их до 55 млрд — Путин
0
37
18:00 17.01.2025
РФ выступает за урегулирование в Сирии, продолжит поддерживать ее народ — Путин
0
151
17:12 17.01.2025
Катар сталкивался с шантажом во время переговоров по сектору Газа — премьер
0
224
17:00 17.01.2025
Отправка британских миротворцев на Украину может потребовать согласия парламента — СМИ
0
222
16:32 17.01.2025
Ущерб от октябрьских наводнений в Испании может превышать 17 млрд евро — институт
0
268
16:12 17.01.2025
США втайне инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине — NYT
0
308
16:00 17.01.2025
В Гренландии ведутся ожесточенные споры насчет предложения Трампа войти в состав США — WSJ
0
342
15:32 17.01.2025
РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области
0
327
15:12 17.01.2025
Новый договор с Ираном поспособствует сотрудничеству во всех сферах — Путин
0
377
15:00 17.01.2025
За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
0
317

Возврат к списку