Нельзя подменять Устав ООН какими-то «правилами», которых никто не видел — Путин
20:40 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нормы Устава ООН нельзя подменять какими-то правилами, которых никто не видел. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Глава российского государства, отвечая на вопрос о том, как соблюдать баланс сил на Ближнем Востоке, сказал: «Опираясь на Устав Организации Объединенных Наций. Вот к этому нужно стремиться, к этому нужно идти». «И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств, и не подменять Устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — подчеркнул президент.
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