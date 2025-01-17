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Нельзя подменять Устав ООН какими-то «правилами», которых никто не видел — Путин

20:40 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нормы Устава ООН нельзя подменять какими-то правилами, которых никто не видел. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава российского государства, отвечая на вопрос о том, как соблюдать баланс сил на Ближнем Востоке, сказал: «Опираясь на Устав Организации Объединенных Наций. Вот к этому нужно стремиться, к этому нужно идти». «И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств, и не подменять Устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — подчеркнул президент.

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