Россия и Иран организуют на Каспии регулярные судоходные линии и круизное судоходство

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Между портами России и Ирана на Каспийском море в 2025 году планируют организовать регулярные судоходные линии и круизное туристическое судоходство. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранс РФ по итогам участия главы министерства Романа Старовойта во встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«В 2025 году планируем организовать регулярные судоходные линии и круизное туристическое судоходство между портами России и Ирана на Каспийском море», — говорится в сообщении.