Россия и Иран организуют на Каспии регулярные судоходные линии и круизное судоходство
21:20 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Между портами России и Ирана на Каспийском море в 2025 году планируют организовать регулярные судоходные линии и круизное туристическое судоходство. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранс РФ по итогам участия главы министерства Романа Старовойта во встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«В 2025 году планируем организовать регулярные судоходные линии и круизное туристическое судоходство между портами России и Ирана на Каспийском море», — говорится в сообщении.
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