Президента Южной Кореи суд постановил взять под стражу
21:22 18.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западный окружной суд Сеула решил взять под стражу президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
15 января утром по местному времени Управление антикоррупционных расследований произвело арест Юн Сок Ёля. Это задержание было рассчитано на 48 часов, в течение которых правоохранительный орган должен был принять решение о необходимости дальнейшего заключения. Суд начал рассмотрение вопроса в 14:00 по местному времени (08:00 мск) в субботу.
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