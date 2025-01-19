0
0
102
НОВОСТИ

В столице США силовые ведомства приняли беспрецедентные меры безопасности пред инаугурацией Трампа

09:30 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В американской столице все готово для проведения церемонии инаугурации следующего американского лидера Дональда Трампа и избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса в понедельник, 20 января.

В городе силовые ведомства и правоохранительные службы приняли беспрецедентные меры безопасности. Так, еще за несколько дней до инаугурации силовики блокировали значительную часть столицы, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. В понедельник будет закрыт доступ к нескольким станциям столичного метро, будет прекращено движение автобусов по ряду маршрутов. Вокруг Конгресса, где пройдет церемония инаугурации, уже возведено высокое ограждение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 19.01.2025
Прекращение огня в Газе не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не передаст список заложников - ЦАХАЛ
0
53
10:00 19.01.2025
Сервис TikTok прекратил работу в США
0
79
09:44 19.01.2025
Британский премьер может оказаться «в конце очереди» лидеров, желающих приехать к Трампу в Вашингтон - СМИ
0
100
09:15 19.01.2025
Вучич заявил, что знает, кто и как пытается организовать протесты в Сербии
0
135
09:00 19.01.2025
Трамп выразил заинтересованность посетить Китай вскоре после вступления в должность - СМИ
0
145
21:22 18.01.2025
Президента Южной Кореи суд постановил взять под стражу
0
851
19:48 18.01.2025
Три страны создадут оперативный центр для отслеживания перемирия между Израилем и ХАМАС
0
999
15:45 18.01.2025
Орбан: Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису
0
1363
15:20 18.01.2025
ВС России нанесли удар по украинскому КБ «Луч» в ответ на атаку ракетами производства США - МО РФ
0
1346
14:40 18.01.2025
В США заявили о размещении новых ядерных авиабомб B61-12 «в полном масштабе на передовых рубежах»
0
1448

Возврат к списку