В столице США силовые ведомства приняли беспрецедентные меры безопасности пред инаугурацией Трампа

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В американской столице все готово для проведения церемонии инаугурации следующего американского лидера Дональда Трампа и избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса в понедельник, 20 января.

В городе силовые ведомства и правоохранительные службы приняли беспрецедентные меры безопасности. Так, еще за несколько дней до инаугурации силовики блокировали значительную часть столицы, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. В понедельник будет закрыт доступ к нескольким станциям столичного метро, будет прекращено движение автобусов по ряду маршрутов. Вокруг Конгресса, где пройдет церемония инаугурации, уже возведено высокое ограждение.