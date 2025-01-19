В столице США силовые ведомства приняли беспрецедентные меры безопасности пред инаугурацией Трампа
09:30 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В американской столице все готово для проведения церемонии инаугурации следующего американского лидера Дональда Трампа и избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса в понедельник, 20 января.
В городе силовые ведомства и правоохранительные службы приняли беспрецедентные меры безопасности. Так, еще за несколько дней до инаугурации силовики блокировали значительную часть столицы, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. В понедельник будет закрыт доступ к нескольким станциям столичного метро, будет прекращено движение автобусов по ряду маршрутов. Вокруг Конгресса, где пройдет церемония инаугурации, уже возведено высокое ограждение.
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