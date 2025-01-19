Сервис TikTok прекратил работу в США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает корреспондент ТАСС.

«Закон, запрещающий TikTok вступил в силу в США. К сожалению это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение. Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.