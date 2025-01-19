Сервис TikTok прекратил работу в США
10:00 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает корреспондент ТАСС.
«Закон, запрещающий TikTok вступил в силу в США. К сожалению это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение. Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.
НОВОСТИ
- 10:05 19.01.2025
- Прекращение огня в Газе не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не передаст список заложников - ЦАХАЛ
- 09:44 19.01.2025
- Британский премьер может оказаться «в конце очереди» лидеров, желающих приехать к Трампу в Вашингтон - СМИ
- 09:30 19.01.2025
- В столице США силовые ведомства приняли беспрецедентные меры безопасности пред инаугурацией Трампа
- 09:15 19.01.2025
- Вучич заявил, что знает, кто и как пытается организовать протесты в Сербии
- 09:00 19.01.2025
- Трамп выразил заинтересованность посетить Китай вскоре после вступления в должность - СМИ
- 21:22 18.01.2025
- Президента Южной Кореи суд постановил взять под стражу
- 19:48 18.01.2025
- Три страны создадут оперативный центр для отслеживания перемирия между Израилем и ХАМАС
- 15:45 18.01.2025
- Орбан: Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису
- 15:20 18.01.2025
- ВС России нанесли удар по украинскому КБ «Луч» в ответ на атаку ракетами производства США - МО РФ
- 14:40 18.01.2025
- В США заявили о размещении новых ядерных авиабомб B61-12 «в полном масштабе на передовых рубежах»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать