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НОВОСТИ

Сервис TikTok прекратил работу в США

10:00 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает корреспондент ТАСС.

«Закон, запрещающий TikTok вступил в силу в США. К сожалению это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение. Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.

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