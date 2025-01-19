Ушел в отставку министр национальной безопасности Израиля

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал в отставку, а возглавляемая им партия «Оцма ехудит» («Еврейская сила») вышла из состава правительственной коалиции Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Бен-Гвир 16 января созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что подаст в отставку в случае утверждения израильским правительством сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, отметив, что в случае возобновления боевых действий в анклаве его партия будет готова вернуться в правительство».