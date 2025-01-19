Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Воздвиженка в ДНР
12:25 19.01.2025 Источник: Интерфакс
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ в воскресенье.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
По словам военных, группировка поразила девять бригад ВСУ в районах 10 населенных пунктов в ДНР.
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