Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Воздвиженка в ДНР

12:25 Источник: Интерфакс

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка поразила девять бригад ВСУ в районах 10 населенных пунктов в ДНР.