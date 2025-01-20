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В ХАМАС заявили, что движение не будет управлять сектором Газа единолично

09:32 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС не собирается единолично управлять сектором Газа и намерено сформировать для этого команду технократов. Об этом агентству Anadolu сообщил член политбюро этой организации Мухаммед Наззал.

«Мы хотим сформировать команду технократов, которая сможет управлять Газой. Мы, конечно, не говорим, что ХАМАС в одиночку будет управлять Газой. Команда, в которую войдут представители всех палестинских групп, сможет управлять сектором. Наши консультации по этому вопросу со всеми палестинскими сторонами продолжаются», — сказал он.

Наззал также сообщил, что «для помощи Газе в восстановлении будет создана международная организация». «Международные донорские организации начнут действовать, как только будет обеспечено прекращение огня. Мы хотим, чтобы восстановление Газы началось как можно скорее. И для этой цели будет создан фонд, в который вложатся страны-доноры», — сообщил член Политбюро ХАМАС.

Говоря о нынешних договоренностях о прекращении огня, Наззал отметил, что «основной причиной, по которой премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на это, является не давление избранного президента США Дональда Трампа, а успех сопротивления в Газе». Хотя, по его словам, Трамп действительно «оказывал давление на Израиль».

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