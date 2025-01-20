Порядка 20 взрывов прогремели в небе над Донецком и окрестностями

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка двух десятков взрывов прогремели за несколько часов в небе над Донецком и окрестностями. Как передает корреспондент ТАСС, в городе работает система противовоздушной обороны.

По данным корреспондента, звуки мощных взрывов слышны во всех районах города, а также в соседней Макеевке.

По предварительным данным оперативных служб, атаки отбиты, информация о пострадавших не поступала.