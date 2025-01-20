В Британии протестируют имплант для мозга, улучшающий настроение

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) проведет испытания импланта, способного улучшать настроение и помогать бороться с депрессией и эпилепсией. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя британского Агентства передовых исследований и изобретений (Aria), финансирующего испытание.

Как отмечает издание, устройство будет вживлено в череп человека. По задумке ученых, интерфейс «мозг-компьютер» будет отслеживать активность мозга и посылать ультразвуковые импульсы для «включения» ряда нейронов. «Нейротехнологии могут помочь гораздо более широкому кругу людей, чем мы думали. Помощь для пациентов с не поддающейся лечению депрессией, эпилепсией, зависимостью, расстройствами пищевого поведения, — вот в чем заключается огромная возможность», — сказал газете представитель агентства Жак Каролан.

Испытания начнутся в марте текущего года и продлятся в течение трех с половиной лет. В исследовании примут участие около 30 пациентов. В случае получения одобрения со стороны британского регулятора организаторы исследования рассчитывают начать клиническое испытание импланта для лечения таких расстройств, как депрессия. Стоимость исследования составит 6,5 млн фунтов стерлингов (около $8 млн).