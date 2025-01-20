РФ поздравляет Трампа со вступлением сегодня в должность — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с инаугурацией. Об этом глава российского государства заявил на оперативном совещании с членами Совбеза.

«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность», — сказал Путин.