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НОВОСТИ

Трамп вступил в должность 47-го президента США

20:12 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественная церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа состоялась впервые за 40 лет в Ротонде — центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек.

Республиканец принес присягу на верность конституции и стране.

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