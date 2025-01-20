Дефицит бюджета РФ в 2024 г. предварительно составил 3,49 трлн руб. — Минфин

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, по итогам января — декабря 2024 года составил 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП, сообщается на сайте министерства.

Объем доходов федерального бюджета составил 36,707 трлн руб. (+26%), объем расходов — 40,192 трлн руб. (+24,2%). Ненефтегазовый дефицит бюджета сложился в пределах 7,3% ВВП.