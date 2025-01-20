Дефицит бюджета РФ в 2024 г. предварительно составил 3,49 трлн руб. — Минфин
22:40 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, по итогам января — декабря 2024 года составил 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП, сообщается на сайте министерства.
Объем доходов федерального бюджета составил 36,707 трлн руб. (+26%), объем расходов — 40,192 трлн руб. (+24,2%). Ненефтегазовый дефицит бюджета сложился в пределах 7,3% ВВП.
НОВОСТИ
- 22:00 20.01.2025
- Трамп заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал
- 21:20 20.01.2025
- США будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса
- 20:45 20.01.2025
- Трамп заверил, что обеспечит уважение к США в мире, укрепит безопасность
- 20:12 20.01.2025
- Трамп вступил в должность 47-го президента США
- 20:00 20.01.2025
- В 2024 году в РФ зарегистрировано на 13,1% больше IT-преступлений, чем годом ранее — МВД
- 19:20 20.01.2025
- Трампа в церкви сопровождали президент Аргентины, Джонсон, Цукерберг и Безос
- 18:40 20.01.2025
- ЕС не должен думать, что его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве — Орбан
- 18:00 20.01.2025
- В ЕК признали, что газ из РФ продолжает поступать на рынок ЕС, несмотря на усилия Брюсселя
- 17:32 20.01.2025
- Шольц считает «нормальным», что его не пригласили на инаугурацию Трампа
- 17:12 20.01.2025
- РФ поздравляет Трампа со вступлением сегодня в должность — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать