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НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ в 2024 г. предварительно составил 3,49 трлн руб. — Минфин

22:40 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, по итогам января — декабря 2024 года составил 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП, сообщается на сайте министерства.

Объем доходов федерального бюджета составил 36,707 трлн руб. (+26%), объем расходов — 40,192 трлн руб. (+24,2%). Ненефтегазовый дефицит бюджета сложился в пределах 7,3% ВВП.

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