Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я встречусь с президентом Путиным», — сказал американский лидер журналистам во время подписания указов в Белом доме. При этом он не назвал дату планируемой встречи.