Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным
09:20 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я встречусь с президентом Путиным», — сказал американский лидер журналистам во время подписания указов в Белом доме. При этом он не назвал дату планируемой встречи.
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