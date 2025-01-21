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НОВОСТИ

Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

09:20 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я встречусь с президентом Путиным», — сказал американский лидер журналистам во время подписания указов в Белом доме. При этом он не назвал дату планируемой встречи.

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