Бойцы РФ начали завершающую стадию боев за 100% освобождение ЛНР — Марочко
10:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие со взятием 20 января Новоегоровки Луганской Народной Республики начали завершающую стадию боев за полное освобождение региона от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования из Белогоровки в Лисичанском округе. <…> В целом можно говорить о начале завершающей стадии освобождения ЛНР», — сказал он.
На данный момент российские войска ведут бои за освобождение оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктов республики. «Активные освободительные действия» также продолжаются в кременских лесах, отметил собеседник агентства.
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