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НОВОСТИ

Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% своих ВВП — Трамп

11:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент США Дональд Трамп будет добиваться того, чтобы государства — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП. Американский лидер подтвердил это в понедельник вечером в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«НАТО должна платить больше денег. НАТО должна платить 5%», — подчеркнул Трамп. Он уже высказывался в таком ключе и ранее.

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