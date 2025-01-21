Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% своих ВВП — Трамп

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент США Дональд Трамп будет добиваться того, чтобы государства — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП. Американский лидер подтвердил это в понедельник вечером в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«НАТО должна платить больше денег. НАТО должна платить 5%», — подчеркнул Трамп. Он уже высказывался в таком ключе и ранее.