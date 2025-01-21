Число жертва пожара на горнолыжном курорте в Турции выросло до 6, пострадал 31

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До шести увеличилось число жертв пожара на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу на северо-западе Турции. Пострадал 31 человек, сообщил губернатор региона Абдулализ Айдын в эфире телеканала TRT Haber.

«По последним данным, в результате пожара погибли 6 наших граждан, 31 пострадал, состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжелом состоянии», — сказал губернатор. Ранее сообщалось о 3 погибших и 21 пострадавшем.

Посольство РФ в Турции не располагает информацией о пострадавших при ЧП россиянах, сообщили ТАСС в диппредставительстве.