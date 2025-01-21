Армения не собирается выходить из ЕАЭС — спикер парламента республики

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), участие в организации дает экономические выгоды. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

«Членство в ЕАЭС дает Армении экономические выгоды. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС», — отметил он.