Два человека погибли при обрушении здания в Мариуполе
13:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обрушение здания произошло в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает МЧС РФ.
«В Мариуполе обрушились крыша и кирпичная стена неэксплуатируемого одноэтажного здания. Под завалами находились два человека. К сожалению, они погибли», — говорится в сообщении.
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