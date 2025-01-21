Два человека погибли при обрушении здания в Мариуполе

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение здания произошло в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает МЧС РФ.

«В Мариуполе обрушились крыша и кирпичная стена неэксплуатируемого одноэтажного здания. Под завалами находились два человека. К сожалению, они погибли», — говорится в сообщении.