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14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Волково в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.