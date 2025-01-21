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НОВОСТИ

Российские войска освободили Волково в ДНР

14:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Волково в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

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