КНР готова в 2025 году вывести отношения с Россией на новую высоту — Си Цзиньпин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы в 2025 году вывести отношения с Россией на новый, более высокий уровень. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В новом году мы готовимся вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту», — подчеркнул он в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.