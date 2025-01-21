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НОВОСТИ

КНР готова в 2025 году вывести отношения с Россией на новую высоту — Си Цзиньпин

13:20 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы в 2025 году вывести отношения с Россией на новый, более высокий уровень. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В новом году мы готовимся вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту», — подчеркнул он в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

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