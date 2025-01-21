Профицит внешней торговли РФ в 2024 г. вырос до $122,6 млрд — ЦБ
17:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит внешней торговли РФ в 2024 году вырос на $1 млрд, до $122,6 млрд против $121,6 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки Банка России.
При этом профицит баланса внешней торговли РФ в декабре 2024 года снизился на $5,3 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $5,6 млрд.
Профицит счета текущих операций по итогам января — декабря 2024 г. составил $53,8 против $50,1 годом ранее.
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