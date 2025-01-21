0
0
178
НОВОСТИ

Профицит внешней торговли РФ в 2024 г. вырос до $122,6 млрд — ЦБ

17:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ в 2024 году вырос на $1 млрд, до $122,6 млрд против $121,6 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки Банка России.

При этом профицит баланса внешней торговли РФ в декабре 2024 года снизился на $5,3 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $5,6 млрд.

Профицит счета текущих операций по итогам января — декабря 2024 г. составил $53,8 против $50,1 годом ранее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 21.01.2025
Начальник Генштаба армии Израиля подал в отставку
0
35
18:00 21.01.2025
Супруга Сноудена подала документы на российское гражданство — Кучерена
0
150
17:12 21.01.2025
Над Донецком гремят взрывы, работают системы ПВО
0
214
17:00 21.01.2025
Лидер КНР рассказал Путину о содержании разговора с Трампом — Ушаков
0
258
16:32 21.01.2025
Силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
0
239
16:12 21.01.2025
Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского
0
322
16:00 21.01.2025
ВСУ потеряли более 270 военных и танк Abrams за сутки на курском направлении
0
299
15:32 21.01.2025
Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за ресурсы
0
386
15:12 21.01.2025
КНР и РФ будут защищать ооноцентричную международную систему — Си Цзиньпин
0
376
15:08 21.01.2025
Более 300 детей посетили мультимедийный каток курорта «Манжерок» в Республике Алтай
0
349

Возврат к списку