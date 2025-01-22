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Гренландцы не хотят быть американцами, заявил премьер Гренландии

09:05 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гренландцы не хотят становиться американскими гражданами и должны сами определять свое будущее. О неизменности этой позиции заявил на пресс-конференции глава правительства острова Мюте Эгеде, чьи слова приводит портал The Local.

«Мы гренландцы, — отметил он. — Мы не хотим быть американцами. Мы также не хотим быть датчанами. Будущее Гренландии будет определено самой Гренландией».

Премьер констатировал, что в настоящее время эта территория с правами широкой автономии в составе Дании находится «в сложной ситуации».

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