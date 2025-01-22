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Трамп заявил, что готов «в любое время» по выбору РФ к встрече с Путиным

09:20 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «в любое время», когда будет удобно российскому лидеру.

«В любое время, когда они захотят», — сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

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