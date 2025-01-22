Все ответственные за Украину в Пентагоне уволены, отстранены или переведены — журналист

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все сотрудники министерства обороны США, отвечавшие за украинское направление, уволены, отстранены или будут переведены на новые должности. Об этом во вторник заявил украинский журналист Роман Бочкала, утверждая, что данную информацию ему передал корреспондент газеты Washington Post.

«Все, кто отвечал [в Пентагоне] за Украину, — уволены или отстранены. Или куда-то переведут на другие должности. Полная перезагрузка. Так что изменения точно будут. Новый формат отношений», — написал он на своей странице в соцсети.

Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу NBC News, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине, которое не приведет к обострению кризиса через несколько лет.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам, в котором предписывается приостановить ее оказание на 90 дней. Оказание помощи может быть возобновлено по истечении указанного срока после проведения соответствующего обзора каждой программы в отдельном порядке.