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Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливом отношении к Украине по вопросу НАТО

10:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский обвинил страны Запада во лжи и несправедливом отношении к Украине в вопросе членства Киева в Североатлантическом альянсе. Он выразил недовольство тем, что Германия и США решали за Украину быть той в НАТО или нет.

«Честно, от некоторых держав я думаю, что это была сначала не очень прозрачная политика и они не поддерживали нас в НАТО и это были просто ложные слова, что да Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому, это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам», — сказал он, общаясь с представителями международных СМИ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако Зеленский поспешил оправдаться и заметил, что нечестными с украинцами были и предыдущие руководители страны уверяя, что Киеву пообещали членство.

Продолжая рассуждение, Зеленский перешел на критику Вашингтона и Берлина которые, по его мнению, проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО. «Они всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с русскими, у меня вопрос как у украинца, а почему вы вдруг договаривались о нас без нас? Мы независимая страна <…> Мне кажется это несправедливое поведение», — добавил он.

Зеленский снова упомянул страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО, это: США, Германия, Венгрия и Словакия. Однако, по его словам, членство Украины в альянсе не зависит от мнения последних трех стран. «Вопрос НАТО зависит от США и от позиции президента. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО все будут за и, если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО мы не будем в НАТО», — подытожил он.

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