США могут 1 февраля ввести пошлины до 25% против Мексики и Китая из-за фентанила — Трамп

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут ввести торговые пошлины в отношении импорта из Мексики и Китая в размере до 25%. Как заявил президент США Дональд Трамп, они могут начать действовать уже 1 февраля.

«Мы говорим о введении пошлин в 10% в отношении Китая на основе того факта, что они направляют фентанил в Мексику и Канаду», — сказал он.