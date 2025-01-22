США могут 1 февраля ввести пошлины до 25% против Мексики и Китая из-за фентанила — Трамп
11:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут ввести торговые пошлины в отношении импорта из Мексики и Китая в размере до 25%. Как заявил президент США Дональд Трамп, они могут начать действовать уже 1 февраля.
«Мы говорим о введении пошлин в 10% в отношении Китая на основе того факта, что они направляют фентанил в Мексику и Канаду», — сказал он.
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