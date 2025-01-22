ЕС должен и отказаться от газа из РФ, и снизить цены на энергию в Европе — фон дер Ляйен
14:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергию в Европе, эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который Еврокомиссия представит в феврале, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента.
«Цены на энергетические ресурсы в Европе остаются системно выше, чем в США и Китае. Они также сильно отличаются между различными странами ЕС. Мы должны их снизить, в то время, как мы заканчиваем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», — заявила она.
Фон дер Ляйен объявила, что ЕС надо снова значительно расширить инвестиции в зеленые технологии, в том числе в зеленые технологии «нового поколения». Эти задачи Еврокомиссия «представит в своем новом энергетическом плане», который будет озвучен в феврале.
Она также призвала тесно работать по этой теме с США, в том числе закупая у Америки больше газа.
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