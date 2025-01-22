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НОВОСТИ

Жителей села Терезовка Белгородской области опрештаб принял решение отселить

21:15 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В оперативном штабе Белгородской области приняли решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа из-за сложной оперативной обстановки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли: Терезовка (Шебекинский округ) — начинаем отселение исходя из оперативной обстановки», — сказал он.

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