Жителей села Терезовка Белгородской области опрештаб принял решение отселить

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В оперативном штабе Белгородской области приняли решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа из-за сложной оперативной обстановки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли: Терезовка (Шебекинский округ) — начинаем отселение исходя из оперативной обстановки», — сказал он.