Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.