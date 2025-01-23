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Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

09:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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