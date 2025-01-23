0
0
172
НОВОСТИ

СВР Армении считает, что в 2025 г. основания для разморозки участия в ОДКБ не исчезнут

11:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки (СВР) Армении считает маловероятным, что в текущем году исчезнут основания замораживания участия Еревана в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которое он пошел в 2024 году. Об этом говорится в обнародованном докладе СВР Армении о военно-политической ситуации в регионе.

«Несмотря на положения учредительного договора, неспособность (нежизнеспособность) ОДКБ реагировать на проблемы Южного Кавказа, являющиеся уставными целями ОДКБ, вряд ли изменится в 2025 году. Считаем маловероятным, что в 2025 году основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут», — отмечается в докладе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 23.01.2025
ВВС Нидерландов стали патрулировать Балтику для обеспечения безопасности подводных кабелей
0
21
12:00 23.01.2025
Нехватка денег может вынудить европейские страны направить миротворцев на Украину — FT
0
41
11:32 23.01.2025
Семью подростка, ударившего ножом школьника в Краснодаре, выдворили из России
0
136
11:20 23.01.2025
В Киеве считают, что Запад может отправить на Украину до 50 тыс. миротворцев — FT
0
156
11:05 23.01.2025
Розничные продажи игристых вин в РФ в 2024 г. выросли на 8,6%
0
168
10:32 23.01.2025
Пограничники изъяли у браконьера в Находке шкуру амурского тигра и 12 лап медведей
0
231
10:20 23.01.2025
Более 50 тыс. человек эвакуируют в связи с лесным пожаром в округе Лос-Анджелес
0
242
10:07 23.01.2025
Российский рынок процессной аналитики достиг 900 миллионов рублей
0
259
10:05 23.01.2025
Трамп назвал печальным решение Байдена не помиловать себя
0
292
10:00 23.01.2025
ВСУ попали в клещи российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области — Марочко
0
276

Возврат к списку