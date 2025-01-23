СВР Армении считает, что в 2025 г. основания для разморозки участия в ОДКБ не исчезнут
11:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки (СВР) Армении считает маловероятным, что в текущем году исчезнут основания замораживания участия Еревана в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которое он пошел в 2024 году. Об этом говорится в обнародованном докладе СВР Армении о военно-политической ситуации в регионе.
«Несмотря на положения учредительного договора, неспособность (нежизнеспособность) ОДКБ реагировать на проблемы Южного Кавказа, являющиеся уставными целями ОДКБ, вряд ли изменится в 2025 году. Считаем маловероятным, что в 2025 году основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут», — отмечается в докладе.
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