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НОВОСТИ

Российские войска освободили Соленое в ДНР

15:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия освободила населенный пункт Соленое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

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