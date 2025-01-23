Российские войска освободили Соленое в ДНР
15:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская армия освободила населенный пункт Соленое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:32 23.01.2025
- 21% территории Курской области затронули боевые действия — власти
- 14:12 23.01.2025
- Проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов — Рютте
- 14:00 23.01.2025
- Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Киеву безопасность
- 13:32 23.01.2025
- В экономике РФ есть проблемы, но ситуация стабильная — Песков
- 13:20 23.01.2025
- Данные Трампа о потерях СССР в войне не соответствуют действительности — Песков
- 13:05 23.01.2025
- Киев уверен, что Трамп решительно поддержит Украину — президент Финляндии
- 13:00 23.01.2025
- ФАС проверяет цены на сливочное масло, есть экономические факторы влияния на стоимость
- 12:32 23.01.2025
- Премьер Испании поддержал власти Панамы по вопросу принадлежности Панамского канала
- 12:20 23.01.2025
- Более 80% французов признали, что им пришлось урезать расходы из-за инфляции — опрос
- 12:15 23.01.2025
- На конференции Сбера названы ключевые тренды развития процессной аналитики в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать