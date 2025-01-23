Западу не следует снимать санкции с РФ после соглашения по Украине — президент Латвии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны не должны отменять антироссийские санкции даже после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине для дальнейшего сдерживания России. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы сможем сдерживать Россию только посредством сильной в экономическом и военном плане Украины, безусловно, как части ЕС, и, во-вторых, не отменяя санкции и экономическое давление на Россию после заключения [мирного] соглашения», — заявил латвийский лидер на полях Всемирного экономического форума в Давосе.