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НОВОСТИ

Западу не следует снимать санкции с РФ после соглашения по Украине — президент Латвии

15:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны не должны отменять антироссийские санкции даже после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине для дальнейшего сдерживания России. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы сможем сдерживать Россию только посредством сильной в экономическом и военном плане Украины, безусловно, как части ЕС, и, во-вторых, не отменяя санкции и экономическое давление на Россию после заключения [мирного] соглашения», — заявил латвийский лидер на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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