Западу не следует снимать санкции с РФ после соглашения по Украине — президент Латвии
15:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны не должны отменять антироссийские санкции даже после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине для дальнейшего сдерживания России. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Мы сможем сдерживать Россию только посредством сильной в экономическом и военном плане Украины, безусловно, как части ЕС, и, во-вторых, не отменяя санкции и экономическое давление на Россию после заключения [мирного] соглашения», — заявил латвийский лидер на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
НОВОСТИ
- 16:32 23.01.2025
- НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности для «сделки» с РФ - Foreign Policy
- 16:12 23.01.2025
- Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
- 16:00 23.01.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 270 военных и 2 танка
- 15:12 23.01.2025
- На трассе под Волгоградом опрокинулся школьный автобус, есть пострадавшие
- 15:00 23.01.2025
- Российские войска освободили Соленое в ДНР
- 14:32 23.01.2025
- 21% территории Курской области затронули боевые действия — власти
- 14:12 23.01.2025
- Проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов — Рютте
- 14:00 23.01.2025
- Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Киеву безопасность
- 13:32 23.01.2025
- В экономике РФ есть проблемы, но ситуация стабильная — Песков
- 13:20 23.01.2025
- Данные Трампа о потерях СССР в войне не соответствуют действительности — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать