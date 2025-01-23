Войска НАТО на Украине должны компенсировать возможное сокращение ВСУ — Зеленский

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предлагаемый Западом «миротворческий контингент» после прекращения огня на Украине должен по своей численности компенсировать возможное сокращение собственно украинских сил. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, поясняя свои прежние слова о необходимости обеспечить 200 тыс. «миротворцев».

По его словам, для противостояния с Россией Украине нужна «миллионная армия». «Если мы не будем в НАТО и если нет другого союза для обеспечения безопасности Украины, <…> если мы будем говорить, что нет возможности содержать такую армию, <…> если мы уменьшим ее на 200 тыс., на 300 тыс., на 500 тыс., это значит, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на сколько мы уменьшились», — сказал он. «И тут мы готовы, что контингент будет, он точно нам может помочь», — продолжил Зеленский.

При этом он отметил, что данную инициативу нельзя рассматривать как чисто европейскую, без участия США. По словам Зеленского, у Европы просто нет такой численности войск и надо учитывать, что они должны находиться непосредственно на линии соприкосновения. «Этого не может быть без США, <…> никто не станет рисковать без США», — резюмировал он.