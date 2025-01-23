Войска НАТО на Украине должны компенсировать возможное сокращение ВСУ — Зеленский
17:12 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предлагаемый Западом «миротворческий контингент» после прекращения огня на Украине должен по своей численности компенсировать возможное сокращение собственно украинских сил. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, поясняя свои прежние слова о необходимости обеспечить 200 тыс. «миротворцев».
По его словам, для противостояния с Россией Украине нужна «миллионная армия». «Если мы не будем в НАТО и если нет другого союза для обеспечения безопасности Украины, <…> если мы будем говорить, что нет возможности содержать такую армию, <…> если мы уменьшим ее на 200 тыс., на 300 тыс., на 500 тыс., это значит, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на сколько мы уменьшились», — сказал он. «И тут мы готовы, что контингент будет, он точно нам может помочь», — продолжил Зеленский.
При этом он отметил, что данную инициативу нельзя рассматривать как чисто европейскую, без участия США. По словам Зеленского, у Европы просто нет такой численности войск и надо учитывать, что они должны находиться непосредственно на линии соприкосновения. «Этого не может быть без США, <…> никто не станет рисковать без США», — резюмировал он.
НОВОСТИ
- 17:40 23.01.2025
- Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине закончится в этом году — опрос
- 17:00 23.01.2025
- РФ будет поддерживать переезд необходимых специалистов из стран СНГ — Путин
- 16:32 23.01.2025
- НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности для «сделки» с РФ - Foreign Policy
- 16:12 23.01.2025
- Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
- 16:00 23.01.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 270 военных и 2 танка
- 15:32 23.01.2025
- Западу не следует снимать санкции с РФ после соглашения по Украине — президент Латвии
- 15:12 23.01.2025
- На трассе под Волгоградом опрокинулся школьный автобус, есть пострадавшие
- 15:00 23.01.2025
- Российские войска освободили Соленое в ДНР
- 14:32 23.01.2025
- 21% территории Курской области затронули боевые действия — власти
- 14:12 23.01.2025
- Проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов — Рютте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать