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Америке не нужны ни газ, ни нефть, ни древесина из Канады - Трамп

20:25 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не могут больше допускать огромного торгового дефицита в отношениях с Канадой, готовы принять меры в том числе против ее поставок нефти и газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

«Но с Канадой годами очень трудно было иметь дело, и это несправедливо, что нам приходится иметь дефицит в размере $200 млрд — $250 млрд. Нам не нужно, чтобы они производили наши автомобили, а они производят их в большом количестве. Нам не нужна их древесина, ведь у нас есть собственные леса. Нам не нужны их нефть и газ, у нас есть свои [запасы], и они больше, чем у кого-либо», — заявил Трамп.

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