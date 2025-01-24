В мире возрастают риски столкновения ядерных держав — Шойгу

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геополитическое соперничество между крупными государствами на международной арене обостряется, риски силового столкновения ядерных держав возрастают. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», — отметил Шойгу.