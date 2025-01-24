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Успехи армии РФ на Украине делают угрозы Трампа ввести санкции пустыми — WSJ

11:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обозреватели газеты The Wall Street Journal (WSJ) считают, что угрозы президента США Дональда Трампа «заставить» Россию сесть за стол переговоров по Украине путем новых санкций оказались пустыми, так как у РФ достаточно ресурсов, чтобы развить свои успехи на поле боя.

По ее оценкам, предупреждений Трампа «совсем недостаточно, чтобы заставить Россию отойти от своих основных требований. В материале отмечается, что российские войска „одерживают верх“ над украинскими военными и „продвигаются все ближе к логистическим центрам“ ВСУ.

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