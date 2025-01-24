Газа у Приднестровья осталось буквально на два дня — Красносельский

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газа в трубе у Приднестровья осталось буквально на два дня. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия-24».

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», — сказал глава Приднестровья. Он отметил, что власти республики делают «все для спасения людей», но ситуация остается очень сложной. «В некоторых квартирах плюс 10 градусов тепла. Особенно тяжело одиноким старикам, одиноким людям, тем, кто нуждается в постоянной социальной поддержке со стороны государства», — подчеркнул Красносельский.