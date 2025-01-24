0
0
164
НОВОСТИ

Газа у Приднестровья осталось буквально на два дня — Красносельский

11:32 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газа в трубе у Приднестровья осталось буквально на два дня. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия-24».

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», — сказал глава Приднестровья. Он отметил, что власти республики делают «все для спасения людей», но ситуация остается очень сложной. «В некоторых квартирах плюс 10 градусов тепла. Особенно тяжело одиноким старикам, одиноким людям, тем, кто нуждается в постоянной социальной поддержке со стороны государства», — подчеркнул Красносельский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 24.01.2025
Венгрия потеряла из-за санкций ЕС против России 19 млрд евро — Орбан
0
30
12:20 24.01.2025
Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины — Bloomberg
0
64
12:05 24.01.2025
Астана передала копии материалов с черных ящиков упавшего борта AZAL Баку и Москве
0
107
12:00 24.01.2025
Посол ФРГ в РФ сообщил об отказе Берлина участвовать в параде Победы в Москве
0
110
11:20 24.01.2025
На Кубани задержан командир воздушного судна по подозрению в госизмене
0
215
11:05 24.01.2025
Африка может расколоться надвое гораздо раньше, чем прогнозировали ученые — DM
0
233
11:00 24.01.2025
Успехи армии РФ на Украине делают угрозы Трампа ввести санкции пустыми — WSJ
0
258
10:32 24.01.2025
Европа не готова к вызовам, которые ставит перед ней второе президентство Трампа — FP
0
265
10:20 24.01.2025
Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против РФ
0
274
10:05 24.01.2025
Великая Новоселка «разрезана» пополам, 110-я бригада ВСУ заблокирована — силовики
0
317

Возврат к списку