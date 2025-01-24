Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины — Bloomberg
12:20 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в том, чтобы участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западного дипломата.
По его словами, новая американская администрация дала понять, что не собирается напрямую участвовать в такой инициативе, полагая, что этим займется частный сектор.
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