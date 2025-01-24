Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили Тимофеевку», — сообщили там.