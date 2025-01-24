Никакой утраты позиций России на Ближнем Востоке нет - Нарышкин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается крайне влиятельным игроком на Ближнем Востоке, и страны арабского мира и Турция это понимают, никакой утраты позиций Москвы в данном регионе нет. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Нет, абсолютно нет. Россия — очень влиятельный игрок на Ближнем Востоке, причем это понимают и страны арабского мира, Турция. Поэтому никакой утраты позиций России на Ближнем Востоке нет», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о соответствующих западных публикациях.