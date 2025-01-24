Послы 27 стран ЕС утвердили приостановку безвизового режима для дипломатов Грузии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран Евросоюза на заседании в пятницу одобрили решение приостановить безвизовый режим для дипломатов Грузии из-за так называемого дипломатического отката в стране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

«Да, постоянные представители сегодня утром согласовали решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии», — сказал он.