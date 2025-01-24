0
0
21
НОВОСТИ

Путин рассчитывает на дополнительные доходы бюджета в этом году

17:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин надеется на поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в этому году. Об этом он сообщил на заседании попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

«Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета. Надеюсь, что они в этом году тоже будут», — сказал он, говоря о вопросах финансирования разных проектов МГУ.

«Надо будет посмотреть. Безусловно, развитие МГУ — это один из приоритетов», — подчеркнул Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.01.2025
До 30 тыс. поляков могут быть депортированы из США — МИД Польши
0
30
16:32 24.01.2025
ЭПЦ изменит название на Эстонскую христианскую православную церковь — тартуский епископ
0
134
16:12 24.01.2025
В 2024 году контракт с ВС РФ заключили около 450 тыс. человек — Медведев
0
163
16:00 24.01.2025
Послы 27 стран ЕС утвердили приостановку безвизового режима для дипломатов Грузии
0
186
15:32 24.01.2025
ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 190 солдат и 3 танка, включая Abrams — МО РФ
0
243
15:12 24.01.2025
Ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев — Минобрнауки
0
273
15:00 24.01.2025
Запад в любом случае перезапустит отношения с РФ — вице-спикер польского Сейма
0
325
14:32 24.01.2025
Кремль не считает, что Зеленский готов к «сделке»
0
353
14:12 24.01.2025
При отказе Трампа от военной помощи Киеву Словакия не даст ЕС взять ее на себя — глава МИД
0
361
14:00 24.01.2025
Сбои в Рунете требуют дополнительных мер — Песков
0
355

Возврат к списку