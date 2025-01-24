Путин рассчитывает на дополнительные доходы бюджета в этом году

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин надеется на поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в этому году. Об этом он сообщил на заседании попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

«Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета. Надеюсь, что они в этом году тоже будут», — сказал он, говоря о вопросах финансирования разных проектов МГУ.

«Надо будет посмотреть. Безусловно, развитие МГУ — это один из приоритетов», — подчеркнул Путин.