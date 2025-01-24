До 30 тыс. поляков могут быть депортированы из США — МИД Польши
17:12 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
30 тыс. поляков грозит депортация из США. Об этом сообщила в эфире радиостанции TOK.FM заместитель главы польского МИД Хенрыка Мощчицкая-Дендыс.
«Мы стараемся сделать как можно более точную оценку, предполагая, что речь идет максимум о нескольких десятках тысяч человек. По оценкам польских консулов, в Соединенных Штатах может быть до 30 тыс. таких людей», — отметила представительница внешнеполитического ведомства республики.
Перед заседанием правительства 21 января премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможной депортации поляков. В связи с этим дипломатические представительства ввели дополнительные дежурства сотрудников. Как заявил генеральный консул в Нью-Йорке Матеуш Сакович, польская диаспора пока не выражала обеспокоенность по поводу объявленной администрацией президента США Дональда Трампа кампании по борьбе с нелегальной миграцией.
Ранее Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики.
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