Будущее мира определят отношения США и Китая - Рубио
19:12 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Соединенные Штаты и Китай — две великие державы, отношения между США и Китаем являются важнейшими двусторонними отношениями в XXI веке, и они определят будущее мира», — приводит слова Рубио внешнеполитическое ведомство Китая.
Рубио добавил, что Вашингтон готов откровенно общаться с Пекином, надлежащим образом разрешать разногласия, осторожно управлять двусторонними отношениями, совместно реагировать на глобальные вызовы и поддерживать мир и стабильность во всем мире.
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