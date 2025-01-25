Силы РФ уничтожили часть окруженных в Часов Яре солдат ВСУ — Марочко
08:50 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие уничтожили часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшихся в окружении в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо окруженных в населенном пункте Часов Яр украинских боевиков: часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления. Наши военнослужащие на данный момент подавляют огневые точки противника, параллельно пресекая их попытки выйти с окружения», — сказал он.
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