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Силы РФ уничтожили часть окруженных в Часов Яре солдат ВСУ — Марочко

08:50 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие уничтожили часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшихся в окружении в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо окруженных в населенном пункте Часов Яр украинских боевиков: часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления. Наши военнослужащие на данный момент подавляют огневые точки противника, параллельно пресекая их попытки выйти с окружения», — сказал он.

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