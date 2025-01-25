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Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии

12:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в жилом доме в Удмуртии, в результате погибли двое детей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале МЧС России.

«В Удмуртии на пожаре погибли два ребенка», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, трагедия произошла в селе Малая Пурга, где дети трех и пяти лет подожгли мебель во время игры с зажигалкой. Их мать и 13-летняя сестра начали тушить пожар, но после безуспешных попыток выбежали на балкон.

«Испугавшись, младшие спрятались под кроватью. <…> Из дома малышей вынес отец. Их госпитализировали. К сожалению, дети погибли», — отметили в ведомстве.

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