Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в жилом доме в Удмуртии, в результате погибли двое детей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале МЧС России.

«В Удмуртии на пожаре погибли два ребенка», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, трагедия произошла в селе Малая Пурга, где дети трех и пяти лет подожгли мебель во время игры с зажигалкой. Их мать и 13-летняя сестра начали тушить пожар, но после безуспешных попыток выбежали на балкон.

«Испугавшись, младшие спрятались под кроватью. <…> Из дома малышей вынес отец. Их госпитализировали. К сожалению, дети погибли», — отметили в ведомстве.