Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии
12:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в жилом доме в Удмуртии, в результате погибли двое детей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале МЧС России.
«В Удмуртии на пожаре погибли два ребенка», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, трагедия произошла в селе Малая Пурга, где дети трех и пяти лет подожгли мебель во время игры с зажигалкой. Их мать и 13-летняя сестра начали тушить пожар, но после безуспешных попыток выбежали на балкон.
«Испугавшись, младшие спрятались под кроватью. <…> Из дома малышей вынес отец. Их госпитализировали. К сожалению, дети погибли», — отметили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 12:30 25.01.2025
- Пашинян заявил, что экономическая деятельность церкви должна быть прозрачной
- 11:30 25.01.2025
- В Кремле считают очевидно недружественной позицию Японии в отношении РФ
- 11:00 25.01.2025
- В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна
- 10:30 25.01.2025
- Британские власти решили захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония
- 10:00 25.01.2025
- Победителя в войне пошлин между Вашингтоном и Пекином не было бы — посол КНР в США
- 09:30 25.01.2025
- Сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона
- 09:00 25.01.2025
- Трамп в разговоре с премьером Дании настаивал на приобретении Гренландии — FT
- 08:50 25.01.2025
- Силы РФ уничтожили часть окруженных в Часов Яре солдат ВСУ — Марочко
- 08:40 25.01.2025
- США приостановили программу, позволявшую ряду украинцев переезжать в страну — NYT
- 08:30 25.01.2025
- Беспилотник сбит в Брянской области, пострадавших нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать