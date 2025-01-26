В Москве 26 января синоптики прогнозируют температуру воздуха до +4С
09:05 26.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачно, небольшие, местами умеренные осадки (дождь со снегом) и местами гололедица ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
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